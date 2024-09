"Alice Campello? Morata è stufo". I nuovi dettagli sulla separazione

Alvaro Morata e Alice Campello non tornano insieme

"Morata mi ha detto: "Alice e io abbiamo avuto una riconciliazione a livello familiare. Per il bene della nostra famiglia. Alice è la donna della mia vita, la amo moltissimo, non cancellerò il tatuaggio, ma non tornerò da lei" - ha aggiunto de Hoyos - Entrambi hanno ben chiaro che non torneranno insieme se non per la loro famiglia". Dichiarazioni che combaciano con quelle di Alexia Rivas: "Il rapporto è rotto dopo la lite agli Europei". La giornalista non ha esitato a definire Alice "autoritaria"e ha assicurato che l'attaccante viveva con lei in una sorta di "prigione", che si limitava alla sua cerchia di amici.

La storia d'amore tra Alvaro Morata e Alice Campello

Alvaro Morata e Alice Campello si sono conosciuti e innamorati nel 2016: è stato il calciatore a fare il primo passo con l'influencer dopo averla notata sui social network. Il matrimonio è stato celebrato nel 2017 a Venezia, città natale della Campello. In otto anni l'ex coppia ha avuto quattro figli: i gemelli Alessandro ed Edoardo, Leonardo e Bella.