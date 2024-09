Alice Campello, l'ultimo gesto con cui rompe definitivamente con Morata

È passato poco meno di un mese dalla rottura con Alvaro Morata e Alice Campello sembra decisa a voltare pagina. Dopo che il calciatore ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto a prendere strade separate e ha escluso un riavvicinamento con l'ex moglie, ora è l'italiana a compiere un gesto importante. L'influencer e imprenditrice ha sostituito nel suo ufficio una foto dell'ex marito con un'altra immagine personale della sua carriera. Alice si sta dunque liberando di tutto quello che le ricorda il suo rapporto con il calciatore, anche se non è così semplice visto che Morata resta il padre dei suoi quattro figli. La Campello preferisce però non imbattersi ogni giorno in un ricordo della sua vita coniugale.