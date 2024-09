Kate Middleton e la fine della chemio: i 5 importanti dettagli nascosti nel video

Kate Middleton ha annunciato in un toccante video diffuso sui social di aver completato la chemioterapia preventiva iniziata qualche mese fa. "Mentre l'estate volge al termine, non posso esprimere quanto sia sollevata di aver finalmente completato il mio trattamento chemioterapico", ha dichiarato. "Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente duri per noi come famiglia. La vita come la conosciamo può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e sentieri sconosciuti", ha ammesso. Inoltre, la 42enne ha chiarito che non vede l'ora di tornare al lavoro, anche se lo farà quando i suoi medici lo riterranno più opportuno. "Questa nuova fase di ripresa porta con sé un rinnovato senso di speranza e di apprezzamento per la vita", ha sottolineato. Sia nelle immagini che nelle parole che Kate ha scelto per dare la bella notizia, ci sono diversi dettagli, così come omaggi, che sono passati inosservati ai più.

La collana di Kate Middleton Forse non tutti hanno notato che nell'ultimo video Kate Middleton, mentre passeggia tra le foreste e i campi di grano del Norfolk, indossa una bellissima collana d'oro. Un omaggio ai suoi figli e non è la prima volta che la indossa. Nello specifico si tratta di una collana d'oro con la luna firmato Daniella Draper. Costa circa mille euro e può essere personalizzata. Nel caso specifico di Kate, sulla sua collana sono incise le lettere "G, L e C", in onore dei suoi tre figli.

L'omaggio di Kate Middleton a Re Carlo Nel suo lungo videomessaggio, Kate Middleton ha avuto qualche parola pure per coloro che si trovano nella sua stessa situazione. "A tutti coloro che continuano il loro viaggio contro il cancro: rimango con voi, fianco a fianco, mano nella mano. Dall'oscurità può venire la luce, quindi lasciate che quella luce splenda intensamente", ha rimarcato. Parole indubbiamente rivolte anche a Re Carlo: pure al monarca è stato diagnosticato un cancro all'inizio dell'anno. Per il momento Charles non ha replicato all'amata nuora ma ha condiviso il video sui suoi account social. L'importanza dell'altalena nel video In un altro momento del video, si può ammirare il piccolo Louis su un'altalena di legno nel parco di Anmer Hall. L'altalena in questione ha un grande valore sentimentale per Kate e William, poiché è stato un regalo ricevuto in occasione del loro matrimonio celebrato nel 2011. Un regalo da parte di Re Carlo e un chiaro cenno alla solidità del matrimonio. Un modo anche per spazzare via i recenti gossip sulle presunte infedeltà di William.

La famiglia, il grande pilastro di Kate Kate Middleton ha focalizzato il suo messaggio sull'importanza di avere i suoi cari al suo fianco durante questi mesi. Un momento molto difficile non solo per lei, ma anche per tutta la sua famiglia. Per questo motivo ha voluto che suo marito, i suoi figli, nonché i suoi genitori Michael e Carol, fossero presenti nel video. Un modo per dare loro il giusto riconoscimento e ringraziarli per essere da sempre la sua rete di supporto.

La vita di Kate Middleton nel Norfolk Il luogo scelto per registrare il video non è casuale. Kate Middleton ha mostrato come è stata la sua vita nella sua casa nel Norfolk. Qui si è trasferita per tenersi alla larga dai media e procedere con la cura contro il cancro, ad oggi terminata. La Principessa del Galles si è rifugiata nella natura per affrontare i mesi più complicati della sua vita.

