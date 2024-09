Dall'Argentina, "Paredes e la moglie Camila aspettano il terzo figlio"

Leandro Paredes e la moglie Camila Galante sarebbero in attesa del terzo figlio. Lo scoop arriva dall'Argentina, dove la giornalista Yanina Latorre l'ha spifferato al programma tv LAM: "Lo cercavano da tempo e sono super felici. La notizia verrà annunciata ufficialmente nel programma di Susana Giménez domenica prossima. Il bambino è arrivato con la Copa America perché l'hanno scoperto subito dopo la vittoria dell'Argentina". La reporter ha aggiunto che Paredes e la moglie sono molto emozionati così come i figli Victoria e Giovanni, che non vedono l'ora di conoscere il nascituro.