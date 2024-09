"Kate e Wiliam lasciano la famiglia reale dopo l'ultimo video", il dettaglio che fa tremare tutti

Kate Middleton ha annunciato di aver concluso il suo ciclo di chemioterapia ma potrebbe presto lasciare la famiglia reale . Insieme al Principe William , che potrebbe così dire addio al trono. Un'ipotesi che si sta facendo largo sul web dopo l'ultimo video dei Principi del Galles . C'è un dettaglio che è stato analizzato da parecchi e che sembra proprio indicare un'unica strada: Kate e William lontani dalla corona inglese. Nel filmato la 42enne ha riflettuto su cosa ha significato per lei la sua malattia e sulle sfide che ha dovuto sopportare: "La vita come la conosci può cambiare in un istante. Porta le tue vulnerabilità faccia a faccia in un modo a cui non avevi mai pensato prima e, con essa, una nuova prospettiva su tutto".

Kate e William potrebbero lasciare la famiglia reale come Harry e Meghan

Kate ha inoltre rivelato che lei e William hanno riflettuto sull'essere grati per le piccole cose della vita che spesso diamo per scontate. È impossibile poi non notare che nel filmato sono presenti i genitori della Middleton mentre non c'è traccia di altri membri della famiglia reale. Questo dettaglio ha destato parecchi sospetti e anche la royal expert Nuria Marín ha notato che potrebbe trattarsi da parte di William e Kate di una dichiarazione di allontanamento dalla famiglia reale per dare maggiore priorità alla loro vita personale. Proprio come Harry e Meghan, che hanno lasciato Londra nel 2020.