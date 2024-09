Morata, le dichiarazioni dell'ex fidanzata su Alice Campello spiazzano tutti

Non si sono lasciati bene Alvaro Morata e Maria Pombo, l'ex fidanzata che l'attaccante del Milan aveva quasi 10 anni fa, appena arrivato in Italia. Per questo molti pensavano che avrebbe sparato a zero su di lui e sulla sua separazione da Alice Campello. Niente di tutto questo. La modella, intervistata durante la Madrid Fashion Week, è stata molto delicata e rispettoss. "Non penso - le sue parole riportate dal Mundo Deportivo - sia facile. È un argomento sul quale non posso esprimere un giudizio e, sicuramente, è molto difficile per loro e auguro loro il meglio. Non deve essere facile rompere un matrimonio in cui ci si è molto amati".