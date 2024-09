Belen perdona Stefano e ricorda "quella volta che mi ricoprirono di soldi"

È tornato il sereno tra Belen e Stefano. Dopo l'ennesima rottura i due hanno attraversato un periodo turbolento ma hanno deciso di riappacificarsi per il bene del figlio Santiago, che oggi ha undici anni. "Oggi siamo in buoni rapporti, abbiamo un figlio insieme, non si può non essere civili. È complicato stare insieme, una volta separarsi era motivo di vergogna, oggi si cambia in fretta. Sono stata bene con i fidanzati che ho avuto, ma non è facile quando hai figli da altri uomini", ha dichiarato la soubrette al Corriere della Sera.