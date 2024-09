"David e Victoria Beckham sono in crisi, vivono in case separate"

Victoria Beckham molto preoccupata: il suo matrimonio con David sarebbe in crisi. A farlo sapere Heatworld. A quanto pare nell'ultimo periodo l'ex calciatore starebbe trascorrendo la maggior parte del suo tempo nella campagna inglese mentre la moglie sarebbe rimasta in città, a Londra. La tenuta di Costwolds, che per Victoria non è altro che un luogo di svago, sarebbe diventata praticamente la residenza principale di David. Una situazione che starebbe terrorizzando l'ex Spice Girls , come rivelato da una fonte vicina alla coppia: "David si è sempre sentito a casa quando si trovava nelle Cotswolds, che è il posto dove è più felice. Anche se Vic ama vederlo così, è preoccupata che siano su traiettorie diverse e teme che, col tempo, questo potrebbe portarli a vivere definitivamente vite separate".

Victoria Beckham preoccupata per il suo matrimonio con David

"David Beckham non ha nascosto il suo desiderio di trasferirsi definitivamente in campagna per un ritmo di vita più calmo e rilassato ora che i figli più grandi hanno lasciato il nido, - ha aggiunto l'insider - ed è qualcosa di cui lui e Vic hanno parlato molto e preso seriamente in considerazione. Essendo cresciuto nell’est di Londra, David è pronto a lasciarsi alle spalle la vita di città e stabilirsi definitivamente nelle Cotswolds mentre Vic trova ancora emozionante vivere nel cuore di Londra, anche dopo tutti questi anni". E poi: "Quando Vic ha espresso le sue preoccupazioni a David, lui ha insistito sul fatto che non si aspettava che lei abbandonasse semplicemente la sua vita in città. Può concludere un accordo lavorando da remoto e viaggiando a Londra forse una o due volte a settimana. Vuole che abbiano il meglio di entrambi i mondi".

David e Victoria Beckham stanno ancora insieme ma...

La gola profonda ha precisato che "nonostante voglia affrontare questa nuova fase della sua vita ora che i suoi figli sono più grandi, Vic teme che si sentirà infelice e che si risentirà con David per averla costretta trasferirsi, soprattutto perché rinuncerebbe a tutto ciò che ama nella sua vita per lui, che è fondamentalmente quello che ha fatto già per lui in passato quando giocava a calcio". Ma, alla fine, "il suo matrimonio è la sua priorità numero uno e vuole assicurarsi che lei e David rimangano sulla stessa lunghezza d'onda, quindi sta facendo tutto il possibile per dimostrare il suo impegno in questo senso, pur rimanendo fedele ai loro bisogni". I Beckham riusciranno a superare queste divergenze?