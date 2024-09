La confessione di Kim Kardashian: "Madonna? Raccoglievo la cacca..."

Da bambina Kim Kardashian portava a spasso il cane di Madonna (e raccoglieva la cacca del quattrozampe) in cambio degli iconici gioielli della cantante. Mentre la maggior parte dei bambini lava l'auto dei genitori o fa la babysitter per guadagnare qualche soldo, la regina dei reality americani, che oggi ha 42 anni, preferiva trascorrere il suo tempo libero in maniera diversa. In una scena del nuovo documentario Disney+ In Vogue: The 90s, Kim ha ricordato di essere stata vicina di casa della popstar negli anni '90, quando lei aveva circa otto anni, e di essere stata spesso incaricata di portare a spasso l'animale di Madonna insieme alla sorella maggiore Kourtney.