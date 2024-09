Ofelia Passaponti: il fidanzato di Miss Italia 2024 è un giocatore

Chi è Miss Italia 2024 Ofelia Passaponti

Classe 2000, Ofelia Passaponti è nata e cresciuta a Siena, in Toscana. Appassionata del palio della sua città, è una contradaiola dell’Istrice. Sta per conseguire la laurea magistrale in Strategie e tecniche della comunicazione. Pratica pallavolo e lavora come hostess. "Studio comunicazione e sono appassionata al mondo della moda. Partecipare a Miss Italia mi offre l'opportunità unica di coniugare queste due passioni", ha dichiarato.

Ofelia Passaponti è fidanzata con Federico Casoni

Federico Casoni, il fidanzato 27enne di Miss Italia Ofelia Passaponti, è un giocatore professionista di basket. Ha esordito in Serie B nel 2016 con la Vis Nova Basket Roma dopo essere cresciuto nelle loro giovanili. Dopo due anni passati tra Scauri e Siena, ha fatto registrare oltre 15 punti di media nel campionato di C Gold con lo Spezia Basket Club. L'anno successivo ha vinto il campionato con Montecatini ottenendo la promozione in serie B. Nella seconda parte della stagione 2022/2023 ha giocato a Teramo mentre la stagione successiva nel campionato di B interregionale con Pesaro. Attualmente milita nel Basket Ravenna.