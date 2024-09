Kate Middleton, "non è ancora fuori pericolo": il suo programma preoccupa tutti

Come sta Kate Middleton oggi

"Sarà un lento adattamento al ritorno in servizio e non dobbiamo aspettarci nulla di colossale da un giorno all'altro", ha detto la royal expert, definendo l'incontro un indicatore positivo del fatto che Kate si sente abbastanza bene "da poter interagire con altre persone oltre alla sua famiglia". Tuttavia, l'ex segretario alle comunicazioni ha espresso la sua preoccupazione per l'attenzione dei media e dei fan sulle sue rare apparizioni pubbliche di quest'anno, tra cui la sua più recente uscita alla chiesa di Crathie Kirk vicino al castello di Balmoral in Scozia insieme al resto della famiglia reale, che potrebbe farla sentire sotto pressione e portarla ad assumersi più impegni di quelli che può al momento.

Kate Middleton e il futuro della monarchia

"Non dovremmo spingerla e lei di certo non dovrebbe spingere se stessa per far sì che la gente sia felice del suo ritorno", ha continuato l'Arbiter. "Lo farà gradualmente e con i suoi tempi". L'esperta ha inoltre ricordato che nonostante la chemioterapia di Kate sia terminata, la sua convalescenza è ancora in corso ed è probabile che si affiderà al suo team medico per decidere gli impegni futuri. "Non è ancora fuori pericolo e dobbiamo permetterle di regolarsi", ha affermato Dickie, aggiungendo: "Non si tratta solo di lei ma anche del futuro della monarchia inglese". Anche l'altro esperto reale Richard Fitzwilliams è intervenuto sulla questione, definendo necesario un "approccio graduale" al ritorno alle sue responsabilità ufficiali "estremamente importante per il futuro della monarchia".