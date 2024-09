Kate Middleton, l'ultimo gesto fa arrabbiare Meghan Markle. C'entra anche Lady Diana

Non c'è pace tra Kate Middleton e Meghan Markle. Nell'ultimo periodo si è vociferato di un riavvicinamento tra le due cognate ma l'ultimo gesto della Principessa del Galles avrebbe infastidito l'ex attrice. Per fare gli auguri ad Harry per il suo 40esimo compleanno, Kate e William - insieme a Re Carlo - hanno utilizzato una foto in cui Meghan è stata tagliata. "Questo non è stato esattamente motivo di celebrazione per Meghan", ha detto alla rivista Heat una fonte vicina ai Sussex. "Meghan è felice per Harry perché sa quanto questo significhi per lui, ma è anche comprensibilmente turbata. Pensa che potrebbe voler dire che sono disposti a perdonare Harry ma non lei. Sembra ovvio che lo riprenderebbero in un batter d'occhio e, come al solito, Meghan è quella sbagliata. Scegliere una foto senza di lei è sembrato simbolico e come un affronto, intenzionale o meno, e, a detta di tutti, è furiosa per questo. Si rifiuta di essere lasciata fuori in questo modo".