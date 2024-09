Geolier e Chiara Frattesi insieme, pubblicate le prime foto di coppia

Geolier e Chiara Frattesi, sorella del calciatore Davide, sono ufficialmente usciti allo scoperto dopo settimane di gossip e indiscrezioni. Prima è stato il rapper a condividere sui social uno scatto che li ritrae uno accanto all'altra, in atteggiamento complice. Poco dopo è toccato alla modella, con la foto di un tenero abbraccio che spazza via qualunque dubbio sul loro rapporto. Nata come un semplice flirt estivo, la relazione tra il cantante e Chiara si è trasformato in qualcosa di serio e destinato a durare nel tempo. I due si frequentano da agosto: Geolier ha conosciuto la Frattesi dopo la rottura con la storica fidanzata Valeria.