Alice Campello, bufera social sul jet e troppe domande su Morata: cosa ha fatto

Che non sia un momento facile per Alice Campello è evidente, vista la separazione dopo 8 anni da Alvaro Morata. L'influencer e imprenditrice ieri ha fatto sapere di essere tornata a vivere in Italia, a Milano, per essere vicina alla famiglia d'origine (veneta) e al papà dei suoi figli e per arrivare in Lombardia da Madrid ha scelto un volo privato taggando anche la compagnia. Apriti cielo: bufera di commenti su chi la accusa di non pensare all'inquinamento e chi la accusa di aver solo voluto ostentare la sua ricchezza.