Piqué, la fidanzata Clara: "Non sei maturo per essere il padre di mio figlio"

Emergono, a distanza di tempo, novità sulla relazione tra Gerard Piqué e Clara Chia Marti . I due stanno ancora insieme e il calciatore avrebbe addirittura chiesto alla nuova fidanzata di allargare la famiglia. La studentessa, però, si sarebbe rifiutata come emerso dal programma spagnolo Mitre Live. "Clara Chia ha le ovaie quadrate, cioè se paragoni Shakira a questa ragazza, la cantante colombiana ha le ovaie piccole. Clara Chía è il sergente di ferro. Piqué voleva diventare di nuovo padre e avere un figlio con Clara ma lei gli ha fatto capire che non lo farà", ha detto il cronista Roberto Antolin. Dalla popstar sudamericana l'ex calciatore ha avuto due eredi: Milan, 11 anni, e Sasha, 9.

Piqué vuole un figlio da Clara ma lei dice di no

"Clara Chia ha detto a Piqué che non è abbastanza maturo per avere un figlio, immagina. Piqué ha riso a lungo di Shakira, vi dico già che non riderà di Clara perché lei fa quello che dice", ha aggiunto il giornalista Juan Etchegoyen. E poi ancora Antolin: "In questo mondo è facile incontrare donne che pensano subito a figli e matrimonio con calciatori. Clara è diversa e questo attrae Piqué. Lui ha conosciuto una persona che gli dice di no e questa cosa lo fa impazzire.