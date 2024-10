Alice Campello, che risposte virali dopo Morata: tra suocera e Spagna ne ha per tutti

Alice Campello ne ha per tutti. Tornata da New York, l'imprenditrice e influencer ha risposto ad alcuni commenti su Instagram a suo modo. Con eleganza, stile e ironia ma anche con la frustrazione di chi, dopo la separazione da Morata, vede la sua vita sotto la lente di ingrandimento. A chi le fa notare, sotto a un video, che "anche io rivedevo quelli con mia suocera" Campello risponde con una risata mentre a chi la prendeva in giro per l'accento spagnolo dice: "Rimarrà per sempre, rassegnati". E, ancora: a chi le dice che le mamme comuni con quattro figli non possono permettersoi viaggi esclusivi a New York lei replica: "Hai ragione sono molto fortunata".