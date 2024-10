Kate Middleton è "in trappola"? Il gesto che preoccupa tutti

Kate Middleton è riapparsa per la prima volta da quando ha terminato il trattamento chemioterapico . La notizia della sua diagnosi di cancro, annunciata lo scorso marzo, ha scioccato il Regno Unito e il mondo. Da allora, la Principessa del Galles ha affrontato una dura battaglia, che comprendeva un intervento chirurgico addominale e un processo di chemioterapia preventiva che, sebbene abbia avuto successo, ha lasciato inevitabili conseguenze sul suo aspetto e sul suo atteggiamento. Anche se Kate ha chiarito che la strada verso la piena guarigione sarà lunga, molti aspettavano con impazienza il suo ritorno alla vita pubblica. È così lo scorso giovedì insieme al marito, il Principe William, Kate ha fatto la sua prima apparizione ufficiale al Southport Community Center . La coppia ha visitato il centro per incontrare i soccorritori e le famiglie colpite dal tragico attacco in cui alcune bambine hanno perso la vita lo scorso luglio.

Il gesto di Kate Middleton che non è passato inosservato e ha preoccupato tutti

Se la riapparizione pubblica di Kate è stata motivo di celebrazione per molti, alcuni non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio inquietante. Nonostante il suo sorriso davanti alle telecamere, molti hanno osservato che Lady Middleton sembrava “stanca” e addirittura “stufa e infelice”. Questo cambiamento nel suo volto ha ricordato ai seguaci reali la Principessa Diana, che spesso sorrideva davanti alle telecamere ma, quando distoglieva lo sguardo, la sua espressione rivelava una profonda tristezza. Sono così emerse teorie sullo stato emotivo di Kate. Un video virale che circola sui social media mostra la 42enne sorridere per i fotografi, ma lontano dai flash il suo viso cambia in un'espressione più seria e persino triste. Per qualcuno questi cambiamenti nel suo umore sono dovuti alla debolezza conseguente al trattamento del cancro, mentre altri ipotizzano problemi nel suo matrimonio con William. "Kate Middleton indossa una maschera per far finta che vada tutto bene"; "Odia essere lì. La stampa britannica non permetterà che vengano separati"; “È così intrappolata che fa male per loro”, sono solo alcuni dei commenti apparsi sul web.

Kate Middleton come Lady Diana?

Queste supposizioni hanno rilanciato vecchie voci su possibili tensioni nella relazione tra Kate e William, paragonando la situazione attuale a quella tra Diana e Re Carlo negli anni '90. Molti seguaci della Middleton l'hanno però difesa, sostenendo che la sua apparente stanchezza e tristezza sono del tutto comprensibili visto il duro trattamento che ha subito e lo sforzo richiesto per riprendere i suoi doveri reali. "Kate ne ha passate tante e continua a resistere con dignità", ha commentato un utente. Nel frattempo la futura regina ha lasciato intendere che, anche se la sua guarigione sarà lenta, spera di riprendere altri impegni pubblici nei prossimi mesi.