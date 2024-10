Mourinho, il matrimonio della figlia: dove si sposa, chi è il marito e tutti gli invitati

Si sposa oggi Matilde, la primogenita di José Mourinho. Designer di gioielli, Matilde dirà si oggi pomeriggio ad Azeitao, nella grande villa di famiglia in zona Setubal. Ad accompagnarla all'altare sarà il papà, tre le damigelle e il fratello come testimone. Prevista una cerimonia intima oggi per meno di 100 invitati e un grande party domani per oltre 300 persone. Dettagli però non ce ne sono perché Matilde si è limitata a dire: "L'unica cosa non negoziabile è la presenza di amici e familiari. E spero che non piova".