Scamacca e Angela Nasti si sono lasciati? Gli indizi sui social

Sarebbe già finita la love story tra Gianluca Scamacca e Angela Nasti , iniziata solo lo scorso luglio. Di recente entrambi hanno cancellato dai rispettivi profili social le foto di coppia e hanno smesso di seguirsi. Al contrario il calciatore ha iniziato a seguire la nuova tronista di Uomini e Donne, ex volto di Temptation Island, Martina De Ioannon . A tali indiscrezioni si è aggiunto il commento dell'esperto di gossip Alessandro Rosica: "Crisi nera, lei è viziata".

Scamacca e Angela Nasti si sono lasciati dopo il tatuaggio di coppia?

Solo qualche settimana fa Scamacca e Angela Nasti si erano regalati un tatuaggio di coppia: un sole, come l'emoji che spesso hanno usato a corredo dei loro scatti social. In passato la sorella di Chiara Nasti e cognata di Mattia Zaccagni non ha esitato a definire "il mio sole, la mia anima gemella" l'attaccante dell'Atalanta. Si attendono conferme o smentite...