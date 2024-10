Shakira, fan furiosi per l'ultimo gesto di Piqué e Clara Chia

Continua a far chiacchierare la relazione, ormai conclusa, tra Shakira e Gerard Piqué. Di recente la popstar colombiana ha pubblicato una nuova canzone, Soltera, in cui canta dei vantaggi e benefici dell'essere single. Dopo il presunto tradimento dell'ex difensore non si è più innamorata. A scatenare la polemica ci ha pensato però l'ultima foto che l'ex calciatore ha condiviso sui social. Proprio mentre l'ex compagna annunciava nuove date del suo fortunato tour in America Latina. Un'immagine in cui Piqué appare ad un museo di Abu Dhabi con Clara Chia Marti, la donna con la quale avrebbe tradito Shakira. Per i fan della colombiana un tentativo di oscurare il successo della cantante.