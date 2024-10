Kate Middleton ha dato un ultimatum a William dopo che lui l'ha "umiliata"

Il matrimonio tra Kate Middleton e il Principe William, che per anni è stato visto come esempio di stabilità nella royal family, sembra aver attraversato momenti turbolenti. Le ultime notizie apparse sulla stampa britannica rivelano che Kate, che sta combattendo contro il cancro, ha dato un ultimatum al marito per il suo comportamento "inaccettabile", che avrebbe generato qualche tensione di troppo nella coppia. Tutto è accaduto anni fa, quando il rapporto tra Kate e William era già consolidato ma non senza complicazioni. All'epoca Lady Middleton era stanca dell'atteggiamento che il Principe teneva in night club e discoteche, dove in più di un'occasione flirtava con altre donne. Secondo The Mirror, Kate si è sentita "totalmente umiliata" dall'atteggiamento del figlio di Re Carlo e lo ha avvertito che la sua condotta aveva danneggiato lei e l'immagine della coppia.