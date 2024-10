Alice Campello dopo la crisi con Morata sbotta sui social: "Il problema è vostro"

Non è la prima volta che Alice Campello risponde per le rime a un follower e non sarà neppure l'ultima. Anche perché ogni volta che posta una foto all'ormai ex moglie di Alvaro Morata viene chiesto qualcosa sulla crisi e sulla separazione dall'attaccante. Stavolta la modella e influencer replica a tono a chi le fa presente, sotto una foto con scritto "Milano" che non si sarebbe voluta trasferire in Italia, lasciando intendere questa come causa del divorzio da Morata.