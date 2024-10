Alice Campello si rilassa col pilates e con un gesto si riavvicina a Morata

Non è un periodo facile per Alice Campello, che si rilassa con il pilates, da sempre la sua disciplina sportiva preferita. L'aiuta a mantenersi in forma ma soprattutto a gestire lo stress e a mantenere la calma. Di recente si è concessa una lezione insieme ad alcune amiche tra cui Thessa Lacovich, la moglie di Manuel Locatelli. Non solo: negli ultimi giorni l'influencer e imprenditrice veneta ha provato anche a riavvicinarsi all'ex marito Alvaro Morata.