Compleanno Morata, le risposte a sorpresa a Alice Campello e alla suocera

Alvaro Morata compie 32 anni e sui social è tripudio di auguri: tifosi, compagni del Milan e della Spagna, amici, ex compagni di altri club, decine di persone si sono ricordate di lui. Con due sorprese: Alice Campello , l'ex moglie, e Maria Libralesso, la mamma di Alice. E Alvaro che ha fatto? Non solo le ha ripostate, ma ha anche aggiunto dei commenti, a dimostrazione dell'ottimo rapporto che c'è con la mamma dei suoi quattro figli e la sua famiglia.

Morata e le risposte alla suocera e a Alice Campello

Alvaro ha scritto: "Grazie Ali" con un cuore rosso e poi ha scritto: "Grazie MeryJane", come risposta alla mamma di Alice che si chiama Maria. Un segnale, l'ennesimo, di come i rapporti nonostante la rottura siano distesi, almeno pubblicamente per il bene dei quattro bambini.