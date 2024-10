Berrettini in crisi con la fidanzata Federica Lelli? I fan: "Ma perché non ci sei mai?"

Si parla di crisi tra Matteo Berrettini e Federica Lelli. Il motivo? I due vivono la loro storia con infinita discrezione e allora quando manca qualche like su Instagram subito si fanno insistenti le voci di problema. Qualche giorno fa Federica ha pubblicato un video in cui mostrava abiti e più di qualcuno le ha scritto: "Ma perché non segui mai Matteo? Vienna (dove lui stava giocando, ndr) non è poi così lontana". Vero, ma è altrettanto vero che dopo due relazioni sotto le luci dei riflettori (lei con Ultimo lui con Melissa Satta) i due, tra Roma e Montecarlo, hanno deciso di mantenere un profilo basso. Questo non significa, però, che ci sia sempre crisi.