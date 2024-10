Alice Campello rimette la fede nuziale: Morata sempre più vicino

Nonostante la separazione, i fan di Alice Campello e Alvaro Morata continuano a sognare una riconciliazione. Ad alimentare le speranze dei fan i recenti auguri di compleanno dell'influencer e imprenditrice al giocatore del Milan ma anche il fatto che la veneziana abbia rimesso la fede nuziale, che non sfoggiava fino a pochi giorni fa. Per molti un evidente segnale di riavvicinamento.

Morata e Alice Campello sono tornati insieme? Il mistero della fede

Per ora nessuna conferma o smentita da parte di Morata e Alice che però ci hanno sempre tenuto a ribadire, fin dal giorno dell'annuncio della rottura, che il loro legame resta intoccabile per il bene dei quattro figli. Inoltre i due non si sono mollati a causa di terze persone ma solo per via dei frequenti litigi, dovuti principalmente a incomprensioni caratteriali e stress mediatico.