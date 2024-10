Perché la Regina Camilla odia il Principe Harry: cosa non gli perdonerà mai

Dopo due interviste bomba, uno scandaloso libro di memorie e quel documentario più che scomodo, il rapporto del Principe Harry con la royal family è praticamente inesistente. Il legame con il Principe William è a brandelli, tanto che i presunti tentativi di Kate Middleton di riconciliare i due fratelli non hanno avuto successo. Ma c'è chi odia ancora di più Harry, ovvero la Regina Camilla. "Camilla è contraria in ogni caso al ritorno del Principe Harry. Non vuole vederlo nemmeno per una visita amichevole", ha recentemente spifferato una fonte anonima alla rivista americana Closer. Questa persona vicina ai Windsor ha assicurato che la moglie di Carlo III è più che soddisfatta delle migliaia di chilometri che separano Londra da Montecito, dove Harry vive con Meghan Markle.

La Regina Camilla non vuole il ritorno di Harry

Il solo pensiero che il Principe Harry metta piede sul suolo reale fa infuriare Camilla. "La Regina non vuole incontrarlo faccia a faccia tanto meno mostrargli perdono o misericordia", ha aggiunto l'insider. Harry è, secondo Camilla, un "lupo travestito da agnello" che cerca solo di "provocare drammi e stress". Inoltre, visto il momento delicato che sta vivendo la famiglia reale, "è convinta che qualsiasi interazione tra lui e Re Carlo non farebbe altro che nuocere alla sua salute e a quella della famiglia nel suo complesso". Per questo, ogni volta che si parla della relazione con il Duca di Sussex, lei risolve la questione dicendo che è prudente che Harry le stia lontano se riceve un invito per un viaggio nel Regno Unito.

Harry ha definito Camilla "una matrigna crudele"

Tra libro e varie interviste Harry non ha esitato a definire Camilla "una matrigna crudele". A detta del Principe nel 2002 ci sarebbe stato un complotto ideato dal responsabile della comunicazioni di Camilla in merito alla notizia che il Principe faceva uso di droghe. A quanto pare modo per depistare l'attenzione da Camilla, per anni odiata dai sudditi in quanto nemica dell'amatissima Principessa del Popolo Lady Diana.