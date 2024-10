Alice Campello, altra bufera social e lei chiude i commenti. Ma Morata non c'entra

Non è un periodo semplice per Alice Campello, lo ha ammesso lei stessa. Ma cosa è successo oltre alla naturale tristezza per la separazione da Morata? Succede che ieri Alice ha pubblicato un post sponsorizzato in cui ha ammesso di aver ordinato dei libri per arredare la casa. Apriti cielo: gli utenti l'hanno attaccata perché "i libri vanno presi per essere letti, non per arredamento". Lei, a quel punto, ha modificato la frase sotto al post e ha chiuso i commenti. Anche perché un conto sono le critiche, anche legittime, un conto le cattiverie che spesso vengono scritte sui social. E quindi meglio correggere il tiro.