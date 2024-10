Kate Middleton, come sta tra stress e guarigione. E William cucina e pulisce

Kate Middleton è di ottimo umore da quando ha annunciato di aver terminato le cure contro il cancro e, sebbene sia tornata ai suoi doveri reali qualche settimana fa, una fonte ha dichiarato che nei prossimi mesi avrà comunque un carico di lavoro più leggero. "A Kate piace riprendere i contatti con la comunità e rappresentare la sua famiglia, ma cerca anche di trovare un equilibrio tra i suoi doveri e il suo benessere personale", ha raccontato una fonte a US Weekly. La 42enne deve "assicurarsi che i suoi livelli di stress non diventino troppo alti".

Come sta oggi Kate Middleton

L'esperto reale Christopher Andersen ha osservato che Kate attualmente "ha molta più energia di quanto non ne avesse anche solo poche settimane fa", aggiungendo che è "tremendamente sollevata dal fatto che i trattamenti sembrano aver funzionato e che può dirsi libera dal cancro, ma non sta dando nulla per scontato. Sta seguendo gli ordini del medico. Sono piccoli passi". Sebbene Kate sia felice di concentrarsi su qualcos'altro che non sia la sua salute, una seconda fonte ha osservato che riprendere a lavorare è "un'arma a doppio taglio. Lavorare fa bene al suo benessere emotivo, ma deve stare attenta a non esagerare. È determinata, motivata e si prende cura di sé lungo il cammino".