Georgina, "non parla mai con le altre mogli dei calciatori". Ma per Neymar fa un'eccezione

Dopo otto anni insieme a Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez si è concessa la sua prima cena con un'altra wag. L'influencer e imprenditrice spagnola è sempre stata molto restia a frequentare le altre mogli dei calciatori ma per Bruna Biancardi, la fidanzata di Neymar, ha fatto uno strappo alla regola. Le due si sono concesse una golosa cena in un ristorante giapponese in Arabia Saudita. "Il mio incontro con donne meravigliose", ha scritto Georgina su Instagram. "È abbastanza strano, in otto anni è la prima volta che la vediamo accompagnare la moglie di un calciatore. So da fonti della stampa spagnola che non si sente a suo agio ed è gelosa dell'ambiente calcistico", ha fatto sapere il commentatore portoghese Pedro Capitão, nel programma V+FAMA. Con Bruna, però, Georgina sembra aver trovato un certo feeling.