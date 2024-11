Alice Campello, le bellissime parole per Morata: "Sta male ma..."

L'ormai ex moglie dell'attaccante del Milan Alvaro Morata spende per lui parole dolcissime. Alice Campello, protagonista di un evento della sua linea beauty "Masqmai" , ha risposto ai commenti dei follower su Instagram che si complimentavano sia per l'evento stesso sia per la presenza dei quattro figli alla serata. A chi le faceva notare l'assenza di Morata, Alice ha risposto: "Stava male ieri (ha avuto un trauma cranico in allenamento, ndr) ma è sempre molto presente con i bimbi". Parole che dimostrano come, nonostante una brusca rottura e una difficile separazione, i rapporti tra i due siano ancora buoni. E, ancora, a chi le faceva notare la somiglianza dei bambini con il papà, Alice ha replicato: "Giuro che Bella somiglia a me da piccola. Leo è uguale a me ma il carattere è identico a quello di Alvaro e a calcio è pazzesco come il papà. Mentre Ale esteticamente è uguale ad Alvaro e caratterialmente a me".