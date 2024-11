Belen, la rivelazione sull'ex: "Ha giurato di aspettarmi per sempre"

Belen Rodriguez ha svelato delle curiosità sulle sue relazioni amorose. Nel promo del suo nuovo programma Amore alla prova, in onda su Real Time dal 20 novembre, la soubrette argentina ha fatto delle rivelazioni inedite sulla sua vita privata. "Mi hanno scritto poesie e c'è chi ha cantato serenate, c'è chi ha dormito fuori dalla porta sopra il tappetino per una notte intera e c'è anche qualcuno che ha giurato di aspettarmi per tutta la vita. Nessuno, però, è mai stato così coraggioso da affrontare una prova d'amore così grande", ha ammesso sui suoi ex fidanzati senza però fare i nomi.