Cecilia Rodriguez e la risposta di fuoco sotto la foto in pantaloncini: haters gelati

In queste settimane Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si stanno godendo la luna di miele tra Perù e Caraibi. Sotto a una foto della modella, sorella di Belen, in micro pantaloncini, qualcuno con poco tatto ha commentato: "Ce la fate a fare un figlio al posto di girare per il mondo". Cecilia, che non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare mamma, ha giustamente replicato: "Ay che cattiveria la tua". E a chi, invece, le augura di tornare incinta dal viaggio di nozze, ha risposto con l'emoticon della speranza.