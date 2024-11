Kate Middleton e la foto intima che fa tremare la monarchia

Nuova preoccupazione per i Windsor dopo che Laura Warshauer ha diffuso una vecchia foto di Kate Middleton, risalente ai tempi del collage. L'immagine ha suscitato grande scalpore nel Regno Unito. I media del Paese hanno già battezzato la donna come “l'amica traditrice” della Principessa per questo gesto inaspettato. La foto condivisa non è di per sé scandalosa ma si teme che possano spuntare fuori altre istantanee più intime e scabrose della futura Regina. Qualche tempo fa Laura ha postato su Instagram una foto che la ritrae insieme a Kate. Inizialmente è passata inosservata, nonostante gli oltre 65.000 follower. Il problema è sorto quando Laura ha ripostato nuovamente la foto, ma questa volta fornendo maggiori dettagli sulla vita di Kate.