“Icardi, la nuova fiamma è Angela Burgos: è il suo avvocato nel divorzio con Wanda Nara”

Chi è Angela Burgos

Si sa poco dell'avvocato di Icardi, se non che Angela Burgos è originaria della Colombia, dove si è laureata prima di conseguire specializzazioni — tra le altre — in psicologia Forense a Bonn, in Germania, e in diritto di famiglia in Argentina. Da diversi anni vive a Cordoba, la città di origine del nonno, ed è titolare di un famoso studio legale. Lì produce e conduce anche Inocentes & Culpables, l'unico programma giuridico del canale principale della regione, Canal 12. Ha una figlia piccola, Sofía, nata da un precedente legame. "Lavoro sempre con uomini, sono una donna single. Non ho in mente qualcuno in questo momento. Icardi è un uomo attraente, molto colto, un gentiluomo, ma in questo momento penso ad altro. Quando lavoro mi concentro su chi sono i miei clienti, non guardo dall’altra parte", ha dichiarato qualche tempo fa.