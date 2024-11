Alice Campello, messaggio inaspettato quattro mesi dopo la separazione da Morata

Le amiche di Alice Campello

Alice Campello ha trovato la solidarietà di molte amiche, tra cui alcune famose come Chiara Ferragni e Diletta Leotta. Tutte e tre si concedono spesso uscite "only girls". E quattro mesi dopo la separazione da Alvaro Morata la 29enne ha voluto fare il punto su tutto ciò che ha vissuto in questi mesi. Alice ha così condiviso sui social un messaggio emozionante dedicato a tutti coloro che sono stati al suo fianco nell'ultimo periodo. "Mi sento tanto fortunata - ha scritto - perché in questi mesi mi sono resa conto delle persone che mi vogliono bene davvero...ho conosciuto persone nuove che mi hanno dato tantissimo in poco tempo e il legame con i miei amici e la mia famiglia si è rafforzato ancora di più!". Ha dunque concluso: "Stavo andando a letto e volevo ringraziare ogni singola persona che mi è stata vicina. Spero di poter fare lo stesso per voi nei vostri momenti difficili".