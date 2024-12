La confessione di Icardi che fa infuriare Wanda Nara: "Spero che la China..."

L'audio di Icardi: "Spero di fidanzarmi con la 'China'"

A far scalpore sarebbe un messaggio vocale su WhatsApp di Icardi, reso pubblico dall'autrice Yanina Latorre nel programma "Los àngeles de la mañana", nel quale il calciatore si sfoga contro Wanda Nara, per i suoi attacchi senza mezzi termini alla 'China': "Facile fare la femminista, descrivendosi come una donna disprezzata, aggredita, insultata... e poi andare in giro a sparare su un'altra donna, che in questi tre anni si è perlatro sempre comportata bene, senza mai dire nulla su quel che era accaduto tra noi e senza parlare mai di Wanda... Quando lei esce con un altro ragazzo o quando siamo coinvolti entrambi in processi di ogni genere, succese sempre così, con Wanda che si mostra turbata e risentita...". Non solo, perché Icardi si spinge oltre: "Wanda ha esercitato violenza fisica nei miei confornti per anni, anche violenza digitale, che mi ha causato molti problemi economici... Mi ha ridicolizzato sul lavoro, di tutto questo ho le prove nel fascicolo che ho presentato sia qui che in Turchia che in Italia. Mi ha fatto perdere un sacco di soldi. Adesso spero solamente che 'China' possa finalmente diventare la mia nuova fidanzata".