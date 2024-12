Alice Campello, confessione a sorpresa su Morata: "Natale? Cosa faremo insieme"

Alice Campello e Alvaro Morata potrebbero darsi una seconda possibilità. Non subito, come del resto chiarito dall'imprenditrice ( "Oggi la priorità non è tornare insieme ma stare bene") , ma forse più in là. L'influencer è volata in questi giorni a Madrid per la seconda edizione di Forbes How I Did It, la giornata che premia i profili aziendali che hanno ottenuto il maggior successo nell'ultimo anno e che si sono distinti rispetto ad altri. Alice era presente in qualità di ceo di Masqmai, il suo brand di bellezza che nell'ultimo anno ha fatturato 8.8 milioni di euro. All'evento la Campello ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni a Europa Press, annunciando che trascorrerà il Natale con l'ex marito.

Alice Campello e Morata tornano insieme?

"Siamo molto giovani - ha spiegato Alice Campello - e ci sono momenti in cui uno non sta bene e succedono delle cose. Io ho avuto quattro gravidanze, quattro figli, il post parto e anche lui ha avuto tante cose sue... Eravamo entrambi in un momento molto complicato e l'importante è che continuiamo ad amarci e non ci facciamo mai del male Non so cosa mangerò domani né cosa farò domani. La vita cambia, ti sorprende ogni giorno, quindi qualunque cosa è possibile, non mi chiudo assolutamente a niente e non so cosa può succedere...L'importante è che ci rispettiamo molto".

Perché Alice Campello e Morata si erano bloccati sui social

Oggi Alice Campello e Alvaro Morata hanno ritrovato un'armonia dopo che qualche tempo fa, in seguito all'annuncio della separazione, avevano deciso di bloccarsi sui social. "Ci sono state incomprensioni perché non stavamo bene con noi stessi e ci sono momenti in cui hai uno scatto d'ira come ogni coppia... - ha ribadito Alice - Quello che viene fuori alla fine è l'amore e poi uno scatto d'ira di dieci minuti se ne va. Non c’è mai stato nulla di grave, solo momenti di rabbia che poi si calmano".