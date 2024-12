Provedel e Ludovica Martino escono allo scoperto: fan in delirio sui social

È amore tra Ivan Provedel e Ludovica Martino. Il giocatore della Lazio e l'attrice, diventata popolare grazie alla serie Netflix Skam, stanno insieme da qualche tempo e ora hanno ufficializzato la loro relazione alla cena natalizia della Lazio. Dove si sono presentati complici e affiatati. Lui con un completo nei toni del beige, lei fasciata in un elegante quanto sensuale abito lungo e attillato con cut out sulla pancia e spacco. Le immagini della nuova coppia hanno fatto il giro del web e molti hanno colto la notizia con sorpresa: per mesi Ivan e Ludovica hanno tenuto nascosto il loro rapporto (anche se non sono mancati avvistamenti, come quello dell'estate scorsa in un ristorante del Circeo).