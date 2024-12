Ilary Blasi, ecco il trailer della serie Netflix: data di uscita e ospiti presenti

Finalmente è disponibile il trailer di Ilary , la serie che arriverà il 9 gennaio solo su Netflix e che promette di far conoscere Ilary Blasi come non l’avete mai vista! Insieme al trailer, Netflix presenta anche il poster dello show.

Diretta da Tommaso Deboni, scritta da Romina Ronchi, Peppi Nocera con Ennio Meloni e Jacopo Ghirardelli, e prodotta da Banijay Italia, Ilary sarà un viaggio nella vita di uno dei volti più amati dello spettacolo italiano. A rendere la serie ancora più sorprendente, la partecipazione di guest star d’eccezione come Federica Sciarelli, Michelle Hunziker e Nicola Savino, che contribuiranno a creare momenti unici e inaspettati. Dopo averci raccontato con Unica la sua versione sulla separazione dal marito, a un anno di distanza Ilary Blasi è pronta a farci entrare nella sua “nuova” vita.

Ilary è una serie divertente, senza filtri, che trascina lo spettatore nel dietro le quinte della vita di una delle protagoniste più amate della tv italiana. Una donna in grado di far coesistere gli aspetti più glam delle giornate sotto i riflettori a quelli più riservati e intimi; che vive ogni giorno della sua vita così come è abituata a raccontarsi: con autoironia e leggerezza. Una vita che, adesso, è di nuovo pronta a riprendere il suo cammino con la solita determinazione e simpatia, le amiche di sempre e Bastian, che per la prima volta vedremo e sentiremo raccontarsi, a partire dal giorno del loro primo incontro.

Di cosa parla la serie su Ilary Blasi

Ilary è il racconto di una donna autentica alla continua ricerca di nuovi stimoli e traguardi: assisteremo ai suoi primi passi nel mondo del cinema (dove reciterà nei panni di se stessa); la vedremo imbarcarsi in nuove sfide più “esistenziali” come iniziare a prendere lezioni di cucina (raggiungendo Ruben nel suo famoso terrazzo), o sconfiggere una delle sue più grandi paure (lanciarsi col paracadute). Addirittura nella serie arriverà a mettersi in gioco iscrivendosi all’università, così da provare a realizzare uno dei suoi più grandi sogni: diventare una criminologa! Ilary è una serie che indossa gli stessi panni della sua protagonista: è irriverente, scanzonata e irresistibilmente ironica; così da riuscire a saltare con disinvoltura dal racconto del dietro le quinte di Battiti Live (con l’immancabile amico e spalla Alvin), a una giornata in compagnia della nonna novantenne alle prese con il rinnovo della patente; dal firmacopie a Tokyo del suo libro “che stupida” a una seduta dal cartomante a Roma con tanto di ansie e malintesi.

Tutte le guest star che vedremo

Il gruppo delle sue amiche storiche (che comprende le sorelle Silvia e Melory Blasi) sono uno dei perni più esilaranti della sua vita e quindi della serie, ma non l’unico… oltre agli aperitivi, le vacanze in barca e i corsi di abbracci (lei odia gli abbracci!) con le amiche storiche, nella serie ci sarà spazio anche per volti molto noti della tv italiana, amici di Ilary di lunga data come i colleghi Michelle Hunziker e Nicola Savino; ma non solo, la serie ospiterà anche la presenza del più grande idolo televisivo di Ilary Blasi, la conduttrice del suo programma preferito Federica Sciarelli, che avrà un ruolo molto importante per una delle sue nuove scelte di vita. In 5 episodi Ilary riuscirà a portarci dentro il suo mondo, una normalissima vita eccezionale da conduttrice televisiva tra le più amate d’Italia. In ogni episodio si alterneranno emozioni nuove, risate e leggerezza, senza mai rinunciare però a quell’indagine nei più profondi sentimenti già cominciata in Unica, quel mondo profondo e sommerso fatto di visioni, pensieri e rivelazioni che gelosamente Ilary nasconde dietro la sua irresistibile corazza di sarcasmo ma che già abbiamo imparato a conoscere nel capitolo precedente Unica.