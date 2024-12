Kate Middleton incontra in segreto Re Carlo: il motivo sorprende tutti

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dal Regno Unito, Re Carlo avrebbe tenuto un incontro privato con la nuora, Kate Middleton , dopo che a palazzo sono stati avviati i piani per l'ascesa al trono del Principe William. Il monarca, 76 anni, si trova di fronte a una nuova prospettiva dopo aver sopportato un anno difficile in seguito alla diagnosi di cancro che gli è stata diagnosticata a febbraio. La notizia dei problemi di salute del Re è stata seguita a ruota dalla diagnosi di cancro della stessa Middleton, rivelata pubblicamente a marzo. Condividendo lo stesso destino i due si sono avvicinati ancora di più e il loro legame si è rafforzato molto nell'ultimo anno.

Kate Middleton si prepara a diventare Regina

"Kate Middleton e Carlo hanno avuto un incontro privato per decidere se lei è in grado di fare un passo avanti prima del previsto", ha spifferato una fonte a Radar Online. "Il rapporto tra loro due è incredibilmente stretto. Sono stati una grande fonte di conforto l'uno per l'altro durante le loro battaglie contro il cancro". L'insider ha inoltre aggiunto che i funzionari di palazzo stanno facendo tutto il possibile per "garantire a Kate e William una transizione al potere il più agevole possibile".