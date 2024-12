Alice Campello e il lungo post social: i riferimenti alla separazione con Morata

Alice Campello, la lettera sui social

"Come ogni anno vi saluto qui. Quest'anno è un po' diverso, non posso fare un bilancio senza ricordare tutto ciò che mi ha portato ad oggi. Quest'anno è stato senza dubbio uno dei più difficili della mia vita ma allo stesso tempo è stato quello che mi ha insegnato di più: sulla vita, sulle amicizie, sull'amore e sul lavoro. Dopo 6 traslochi dai miei 21 anni ai miei 29, 4 figli che mi hanno cambiato le mie priorità e reso una persona molto più vulnerabile, dopo l'ultimo parto dove la vita mi ha dato una seconda possibilità e ho sperimentato cosa significasse la paura di perdere tutto e poter lasciare "soli" per sempre i miei figli e tutte le persone che mi amano... do un valore diverso a tutto. con dolore e incertezza quest'anno ho fatto un altro trasloco ma questa volta, per amore dei miei figli... ed è stata un'ennesima prova per me... Durante questi anni meravigliosi, in cui posso solo ringraziare la vita per quello che ho e ho avuto, mi sono accorta che probabilmente l'essere mamma di quattro bambini piccoli, avere solo 29 anni e cambiare continuamente paese, mi ha fatto perdere tante volte il mio equilibrio, la stabilità di tante amicizie, dei luoghi e anche un po' di me stessa... Ciò che mi auguro per il 2025 è semplicemente di aver imparato dagli anni precedenti... Voglio mettermi di più nei panni degli altri e non limitarmi a pensare che il mio pensiero sia l'unico corretto...voglio imparare a non giudicare mai... perché non sappiamo cosa sta vivendo ciascuno di noi o contro cosa sta lottando... l'apparenza inganna molto e lo vivo ogni giorno sulla mia pelle. Ho capito che la vita è preziosa, chi ci dimostra qualcosa merita di farne parte e chi no, non è necessario averlo vicino. Vi auguro tanto amore, che è il motore di tutto e ovviamente... tanta salute... Ed ora arriva la mia terza possibilità... userò tutto quello che ho imparato e non smetterò mai di ringraziare la vita per avermi insegnato e dato tanto, non sprecherò nessuno dei suoi insegnamenti".