Kate Middleton a Meghan Markle: "Questa è la nostra ultima possibilità"

Kate Middleton ha concluso il 2024 con una toccante lettera, nella quale ha condiviso una sentita riflessione sull'importanza dell'amore, dell'empatia e di quanto abbiamo bisogno gli uni degli altri nei momenti più difficili. E con l'inizio del nuovo anno, la Principessa del Galles resta fedele a quelle parole: una fonte ha dichiarato a Closer che è più determinata che mai a riconciliarsi con il cognato, il Principe Harry. "Con tutta l'acqua passata sotto i ponti e tutto quello che ha passato quest'anno, Kate è arrivata a un punto in cui desidera la pace in ogni aspetto della sua vita. Non solo per sé stessa, ma per il bene di William e Harry, è molto preoccupata per quello che questa faida di lunga data sta facendo a entrambi", ha spiegato l'insider.

Kate Middleton vuole fare pace con Harry e Meghan La fonte ha aggiunto che, sebbene un'amicizia con Meghan Markle non sia nei piani, Kate Middleton vuole arrivare comunque ad un rapporto civile: "Non si tratta tanto di voler essere amica di Meghan, non accadrà mai, ma crede di poter dare il buon esempio e iniziare il 2025 contattando Meghan con un bel messaggio di auguri e ringraziando lei e Harry per tutta la buona volontà che le hanno dimostrato". E poi: "Molte persone pensano ancora che Kate sia giustificata a serbare rancore dopo il comportamento di Meghan, ma lei non ha alcun interesse in questo. Certo, qualche tempo fa ha ferito i suoi sentimenti, ma è pronta a lasciarli andare: il tempo è stato un grande guaritore".

Kate Middleton vuole incontrare il Principe Harry Kate spera anche che il prossimo viaggio di Harry nel Regno Unito (che dovrebbe avvenire questo mese per via della causa in corso contro News Group Newspapers) possa rappresentare l'occasione giusta per un primo riavvicinamento. La fonte ha ribadito: "Ha intenzione di vedere Harry quando sarà nel Regno Unito e sta supplicando William di andare con lei. Non si tratta solo di Meghan e Harry, ma anche dei bambini, della prossima generazione. Se William e Harry riusciranno a seppellire l'ascia di guerra, Re Carlo vedrà di più Archie e Lilibet, cosa che Kate sa che lui desidera. Kate è estremamente abile nell'arte della diplomazia e vuole che Harry e Meghan sappiano che desidera un nuovo inizio".

