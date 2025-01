"Marco Borriello ha un nuovo amore, lei è la figlia dell'ex presidente del Genoa"

Marco Borriello ed Eleonora Preziosi insieme

E così di recente la frequentazione tra Marco Borriello ed Eleonora Preziosi si è intensificata, "come dimostra una foto apparsa sul profilo social di Raffaella Lupi il 16 ottobre scorso: lei, Enrico, Eleonora, Marco, la migliore amica di Eleonora, Valentina, e altri amici, tutti sorridenti e attovagliati alla Piccola Cucina di Ibiza, uno dei ristoranti più amati dai vip sull’isola". Borriello e la figlia di Preziosi sono stati avvistati insieme in centro a Milano, come mostrano le immagini dei paparazzi, confermando quanto la loro relazione stia diventando sempre più seria. Una scelta, quella di mostrarsi, che denota serenità e un desiderio di normalità, pur restando discreti. Questa relazione potrebbe segnare un punto di svolta per Borriello, da sempre uno degli scapoli d'oro del calcio.