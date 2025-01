Bonolis lascia l'agenzia di Lucio Presta. E il manager punge Sonia Bruganelli  

Paolo Bonolis ha chiuso il rapporto professionale con l'agenzia di spettacolo di Lucio Presta, l’Arcobaleno Tre, dopo una collaborazione durata ben 35 anni.

A dare l’annuncio è stato lo stesso conduttore su Instagram: “Dopo trentacinque anni di intensa collaborazione si interrompe da oggi il rapporto professionale con la 'Arcobaleno Tre'. Ringrazio di cuore tutte le persone con cui ho lavorato e quelle che ancora vi operano”, ha scritto Bonolis. Un addio che a quanto pare il manager non ha preso tanto bene visto che senza mezzi termini ha commentato la decisione del suo ex assistito: “Anche le persone perbene come te possono aver la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze”.