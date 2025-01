Kate Middleton compie 43 anni, il regalo più bello è di William: la romantica sorpresa  

Tanti auguri Kate Middleton! Il 9 gennaio la Principessa del Galles compie 43 anni : il primo compleanno dopo un anno difficile, segnato dal cancro. Uno dei suoi desideri per questo nuovo anno è quello di trascorrere più tempo con la sua famiglia. E il marito, il Principe William , si è subito adoperato per rendere possibile tutto questo in un giorno così speciale. Will ha chiesto al padre, il Re Carlo, di liberare la sua agenda così da poter trascorrere una giornata memorabile insieme alla moglie. In concomitanza con il compleanno della Principessa, infatti, il 9 gennaio si svolgono anche i funerali dell'ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter, morto il 29 dicembre 2024 all'età di 100 anni. Era prevista la partecipazione di William, in rappresentanza della corona britannica e come futuro re d'Inghilterra. Tuttavia, il Principe ha chiesto al Re di essere sostituito dallo zio, il Principe Edoardo , che è volato a Washington per partecipare alla cerimonia in rappresentanza del Regno Unito. William non voleva lasciare da sola Kate nel giorno del suo compleanno e Carlo ha accolto la sua dolce richiesta.

Come festeggia Kate Middleton il suo compleanno

Secondo l'esperta reale Jennie Bond, William è pronto a tutto per "viziare" Kate perché "questo compleanno è memorabile in molti modi: segna l'inizio di un anno nuovo e, si spera, più felice, e la fine di un anno che è stato brutale per l'intera famiglia". La Bond ha anche assicurato che "per suo marito e i suoi figli questo è un pretesto per viziarla. Immagino che avrà ricevuto una pioggia di regali, magari alcuni prodotti per coccolarsi, come lussuosi oli da bagno e candele profumate. Forse William le avrà comprato dei pigiami di seta o dei maglioni di cashmere, cose che sono delicate sulla sua pelle dopo il trattamento che ha subito". In più, molto probabilmente William si metterà ai fornelli per deliziare la moglie con qualche gustosa ricetta.

Il messaggio d'auguri di William per il compleanno di Kate

In occasione del compleanno di Kate Middleton, è stato pubblicato sull'account Instagram della Principessa del Galles una sua foto in bianco e nero accompagnata da un messaggio personale di William. L'immagine inedita è stata scattata a Windsor la scorsa estate dal fotografo Matt Porteous. Nel post l'erede al trono ha reso omaggio "alla moglie e madre più incredibile" e ha aggiunto: "La forza che hai dimostrato nell'ultimo anno è stata notevole. George, Charlotte, Louis e io siamo così orgogliosi di te. Buon compleanno, Catherine. Ti amiamo. W."

Kate Middleton e il Principe William si risposano?

Stando agli ultimi gossip, dopo quanto accaduto nell'ultimo anno Kate e Willam starebbero pensando di rinnovare le loro promesse nuziali. Come riportato dal Sun, il Principe ha pensato ad un altro regalo importante per Kate: un viaggio romantico solo per loro due. E i coniugi potrebbero approfittare di questa occasione per giurarsi di nuovo amore eterno dopo il matrimonio celebrato nel 2011.