Morata e Alice, scambio di messaggi: un dettaglio ha commosso tutti

Negli ultimi mesi sono state piuttosto insistenti le voci su una possibile riconciliazione tra Alvaro Morata e Alice Campello , ufficialmente separati da circa sei mesi . L'influencer e imprenditrice ha detto che nella vita tutto può succedere ma al momento è concentrata su figli e lavoro. Ora a fare notizia è un gesto d'amore del calciatore, avvenuto in occasione del compleanno della figlia Bella . La piccola è venuta al mondo due anni fa: un parto complicato per Alice, che è finita in terapia intensiva a causa di una grave emorragia. Alice si è dovuta sottoporre a ben 17 trasfusioni di sangue e questo dramma ha inciso molto sulla sua salute mentale. "Il 9 gennaio 2023 è stato il giorno più difficile della mia vita e forse quello che mi ha segnato di più ma mi ha dato una compagna di vita per sempre...Ti amo con tutto il cuore", ha scritto la Campello sui social insieme ad un carosello di immagini della piccola.

Il messaggio di Morata per il compleanno della figlia

Anche Morata ha voluto festeggiare pubblicamente il compleanno della figlia, postando su Instagram una foto in cui la mangia di baci, ma nel suo messaggio ha voluto rendere omaggio pure all'ex moglie per il grande ruolo che ha avuto e che svolge quotidianamente: "Buon compleanno Bella, ti amo con tutto il mio cuore. Grazie Alice per tutto il tuo impegno e amore nell'avere Bibi". Un messaggio che la Campello ha accolto con grande gioia tanto da non esitare a lasciare un cuore tra i commenti. Un gesto che dimostra, ancora una volta, che tra l'ex coppia c'è un ottimo rapporto nonostante la rottura, e che arriva dopo che Alice ha condiviso un dettaglio che ha scatenato voci di reunion.

Alvaro Morata e Alice Campello tornano insieme?

Di recente Alice Campello ha condiviso su Instagram un'immagine della stanza dei giochi dei suoi figli e non è passato inosservato un quadro appeso al muro contenente una foto in cui bacia l'ex marito. Molti hanno gridato al ritorno di fiamma ma poco dopo Alice ha condiviso un’altra immagine della stessa camera e in questa il romantico dettaglio non era presente. Dunque per ora Morata e Alice continuano a condividere momenti insieme ed è comune vederli accompagnare i loro piccoli a scuola e scambiarsi sguardi complici e risate. Riguardo ad una possibile seconda possibilità, la Campello ha già chiarito che "non so cosa mangerò domani né cosa farò. La vita cambia e ti sorprende ogni giorno. Non mi chiudo a qualsiasi cosa e non so cosa potrebbe succedere. Ci amiamo moltissimo, ci rispettiamo e la cosa più importante sono i nostri quattro figli".