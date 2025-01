Icardi, la nuova fidanzata China Suarez finisce in ospedale dopo il grande annuncio

Attimi di paura per China Suarez, la nuova fidanzata di Mauro Icardi. Dopo che il calciatore ha confermato la loro storia d'amore, con tanto di foto e dedica romantica, la cantante e attrice sarebbe finita in ospedale. China, come spifferato da alcuni giornalisti sulla tv argentina, si sarebbe recata al pronto soccorso di un ospedale nella zona nord di Buenos Aires a causa di forti dolori addominali. A quanto pare niente di grave visto che la Suarez si sarebbe iintrattenuta nella struttura per circa un'ora per poi tornare a casa. O meglio, nella villa di Icardi dove alloggia ormai da settimane.