Hamilton e Sofia Vergara, clamoroso nuovo flirt: paparazzati insieme a New York

Partenza sprint di 2025 per Lewis Hamilton, che in attesa i tuffarsi nella nuova avventura in Ferrari, sembra pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua vita anche sotto l'aspetto sentimentale. Galeotta fu New York per il pluricampione iridato di Formula 1, paparazzato in compagnia di Sofia Vergara, bellissima e famosa attrice colombiana, naturalizzata statunitense. E c'è già chi giura che si tratti dell'inizio di un flirt.