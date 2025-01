Pep Guardiola e il motivo della separazione dalla moglie: "C'entra il Manchester City"

Pep Guardiola e la moglie Cristina Serra si sono lasciati dopo trent'anni insieme . Una separazione che ha lasciato tutti senza parole visto che fino a poco tempo fa i due formavano una delle coppie più solide del mondo sportivo. La rottura sarebbe avvenuta in maniera pacifica e i diretti interessati avrebbero pregato parenti e amici di non divulgare dettagli alla stampa. La giornalista spagnola Lorena Vázquez sarebbe però riuscita a scoprire il principale motivo di questa sorprendente rottura.

Perché Pep Guardiola e la moglie Cristina si sono lasciati

A quanto pare Pep Guardiola e Cristina Serra si sono lasciati dopo il rinnovo dell'allenatore con il Manchester City, squadra che ormai allena dal 2016. Altri due anni col club inglese che avrebbero però dato il colpo di grazia a un matrimonio che andava avanti da trent'anni. Pep e Cristina si sono conosciuti e innamorati nel 1994. Dopo la nascita dei tre figli Maria, Marius e Valentina, si sono sposati in un matrimonio intimo celebrato nel 2014 a Matadepera, Barcellona. Ma negli ultimi anni conducevano vite separate a causa del lavoro di Guardiola.

La distanza avrebbe rovinato il matrimonio di Pep Guardiola

Quando Guardiola è stato ingaggiato dal Manchester City, Cristina ha seguito il marito nel Regno Unito. Tre anni più tardi, però, è tornata in pianta stabile in Spagna per concentrarsi sulla sua società di moda, la Serra Claret. I due hanno così portato avanti un matrimonio a distanza che inizialmente sembrava funzionare alla perfezione. Poi però qualcosa si è rotto e la notizia del rinnovo avrebbe messo fine alla pazienza di Cristina, che avrebbe così deciso di troncare il rapporto.